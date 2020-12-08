لجان الاقتراع تفتح أبوابها في اليوم الأخير لإعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب

فتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في اليوم الثاني والأخير لإعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، وذلك منذ التاسعة صباحا، اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر، في 13 محافظة، على أن تغلق في تمام التاسعة مساء، ويتخللها ساعة راحة من الثالثة حتى الرابعة مساء.

وتجرى جولة الإعادة في محافظات المرحلة الثانية وهى: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، يومي الإثنين والثلاثاء، على أن تعلن النتيجة النهائية يوم 14 ديسمبر.

ويتنافس في إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020؛ 200 مرشح للفوز بـ100 مقعد بالبرلمان في 52 دائرة انتخابية بـ13 محافظة.

وتابعت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مدى جاهزية مراكز الاقتراع من ناحية السلامة الإنشائية والفنية لها، وكذا الترتيبات الخاصة بتوفير صناديق الاقتراع والأدوات المستخدمة فى الاقتراع من قفازات بلاستيكية وأقلام وكبائن للاقتراع السري المباشر.

وأكدت الوطنية للانتخابات، أنها وفرت كافة المستلزمات الواقية من كورونا حيث يتم تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومي الاقتراع، مع إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة الوطنية حريصة كل الحرص على إتمام العملية الانتخابية فى أبهى صورها وبكل نزاهة وشفافية، حيث تتم وفق الأطر التشريعية والدستورية الوطنية المصرية والمعايير الدولية وبإشراف قضائى كامل بحيث يوجد قاضى على كل صندوق، كما أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدًا أن الهيئة انتهت من جميع التجهيزات اللوجستية والفنية لإتمام عمليات الاقتراع والفرز.

وأشار المستشار لاشين إبراهيم، إلى أن عمليات التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ستبدأ من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء يومي الإثنين والثلاثاء وذلك وسط إجراءات احترازية، مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا والتى منها تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومي الاقتراع، وإلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع.

وتبدأ عملية التصويت بالداخل من خلال تواجد القضاة المشرفين على اللجان مبكرًا بمراكز الاقتراع وتحديد الحرم الانتخابي والتأكد من توافر وسلامة كافة الأدوات المستخدمة في العملية الانتخابية ثم السماح للناخبين بالدخول إلى اللجنة في التاسعة صباحا، وتستمر حتى التاسعة مساء، على أن يتوقف التصويت الساعة الثالثة مساء مؤقتا لبدء ساعة الراحة للقضاة المشرفين على الانتخابات على أن يعاد فتحها في الساعة الرابعة عصرًا.

وخصصت الوطنية للانتخابات، خط ساخن رقم 19826 لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مشرفين على اللجان أو مرشحين أو متابعين وكذا الجهات المعنية.

ودعا لاشين، الناخبين للنزول بكثافة إلى اللجان الانتخابية خلال يومي الاقتراع، مؤكدا أنه ليس هناك يوم يثبت فيه المواطن ولاءه وحبه لوطنه أكثر من هذا اليوم الذي يدلى فيه بصوته لاختيار من يرغب في تمثيله بمجلس النواب المنوط بمهمة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة لتنمية الاقتصادية.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، إن الانتخابات تشكل الركيزة الأساسية في ترسيخ الديمقراطية، وإن إقبالكم على صناديق الاقتراع أبلغ دليل على حبكم لوطنكم، وحرصكم على إعلاء شأنه؛ حيث أن مشاركتكم في هذا الاستحقاق هى تلبية لنداء الواجب وممارسة لحقكم الدستوري.

وأوضح رئيس الهيئة، أن انتخابات النواب تشهد تنافسية وتنوعا كبيرا نظرًا لكبر عدد المرشحين، وهو ما يسهل على الناخبين اختيار من يمثلهم بمجلس النواب، مؤكدًا على أن الهيئة الوطنية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

ووجه لاشين رسالة للشباب المصري بشحذ الهمم نحو ترسيخ الديمقراطية والعزم على بلوغ الحقوق الدستورية والواجبات الوطنية من خلال التصويت فى الانتخابات، قائلا: لا تتخاذلوا عن أداء دوركم ولا تتقاعسوا عن رد الأمانة فكل صوت أمانة قادر على أن يحدث فارقا.

وأضاف "انتم حاضر مصر ومستقبلها، وأنتم عدة هذا الوطن وعتاده، انزلوا وشاركوا فى صنع مستقبلكم، أظهروا للعالم حرصكم على بلدكم أظهروا للعالم أننا شعب أصحاب حضارة ".

وللمرأة المصرية، قال إنها كانت ولا تزال في الصفوف الأمامية وخط الدفاع الأول عن الأسرة المصرية وفي كل استحقاق وانتخاب تضرب المثل على مدى وعى السيدة المصرية التي تمثل الأم والزوجة والأخت التي تحرص على النهوض ببلدها من أجل ابنها وزوجها وأخيها وتؤمن له مستقبلا تحفه الديمقراطية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية السيدة المصرية بالنزول في تلك الانتخابات والاصطفاف أمام اللجان كما اعتادت وحث أفراد أسرتها على النزول والتصويت.

وحث الشعب المصري على ضرورة تحمل مسئوليته تجاه وطنه وبلده والتكاتف من أجل إتمام المهمة كاملة واختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس النواب.