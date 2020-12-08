لليوم الثانى.. الهجان يتابع سير الانتخابات بالقليوبية من غرفة العمليات

جدة - نرمين السيد - أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه مع نهاية اليوم الأول من جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية، وبعد غلق لجان الاقتراع لم يتم رصد أية شكوى أو مشكلة واجهت المواطنين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم





جاء ذلك خلال ترأس محافظ القليوبية اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة فتح اللجان لليوم الثانى بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، بحضور إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ، واللواء هشام خشبة سكرتير عام المحافظة، والمهندس على أبو عقيل السكرتير العام المساعد. ونوه المحافظ بأن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية 607 ألف و729 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا، يضم 198 لجنة فرعية بمدن ومركز قليوب والقناطر الخيرية. وناشد الهجان المواطنين الذين لم يدلون بأصواتهم أمس، النزول اليوم إلى لجان الاقتراع للمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى نظرًا لما سيمثله مجلس الشيوخ من أهمية بالغة فى إثراء الحياة السياسية بمصر واستكمال مسيرة الإصلاح التى تنتهجها الدولة فى الفترة الحالية.

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