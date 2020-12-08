بنها ضمن أفضل 500 جامعة عالميا بتصنيف الجامعات الخضراء 2020

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها انضمام الجامعة لقائمة أفضل 500 جامعة عالمية وفقا للتصنيف الإندونيسى للجامعات الخضراء الصديقة للبيئة جرين متريك UI Green Metrics لعام2020.





وقال السعيد فى بيان اليوم الثلاثاء، إن جامعة اندونيسيا أعلنت نتيجة الإصدار الجديد تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2020 لتحافظ الجامعة على تصنيفها ضمن أفضل 500 جامعة عالميا بترتيب 354 ضمن 912 جامعة حول العالم ومحليا احتلت الترتيب الرابع بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة التى ظهرت بتصنيف هذا العام.

وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف "جرين متريك" يعتبر أحد أهم التصنيفات الدولية التى تقيس مدى التزام الجامعات بالمشاركة فى تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة ويعمل هذا التصنيف على ترتيب الجامعات وفقا لعمليات التنمية المستدامة ومدى التزامها بمعايير البيئة النظيفة.

وأشار الجيزاوى إلى أن التصنيف يشتمل على 6 معايير رئيسية تتعلق بالتنمية المستدامة هى البنية التحتية والمبانى الذكية والطاقة وتغير المناخ وتدوير النفايات والمياه والنقل والاستعدادات التعليمية والبحثية ويشمل كل معيار منها مجموعة من المؤشرات التفصيلية.

وظهرت 8 جامعات مصرية بين حكومية وخاصة إلى جانب الجامعة الأمريكية بالقاهرة بهذا الإصدار لتصنيف الجامعات الخضراء.