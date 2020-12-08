محافظ الغربية يتابع فتح اللجان الانتخابية فى اليوم الثانى لإعادة النواب

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، منذ الصباح الباكر، فتح اللجان الانتخابية باليوم الثانى لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.





وتتابع غرفة العمليات، وفقا لبيان صحفى، فتح اللجان فى مواعيدها المحددة لاستقبال الناخبين وكذلك تواجد المستشارين بجميع اللجان وعدم وجود أى مشاكل، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وعددها 12 غرفة عمليات فرعية. يذكر أن محافظة الغربية يتنافس بها 28 مرشح فردى على 14 مقعدا فى 1159 لجنة فرعية داخل 661 مقرا انتخابيا.

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