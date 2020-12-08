السبت.. قطع الكهرباء عن عدة مناطق بالغربية

جدة - نرمين السيد - صرحت المهندسة أمانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات شرق كفرالزيات، وذلك يوم السبت الموافق 12/12/2020 من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 9 من صباح نفس اليوم، وذلك لعمل الصيانة والنظافة الدورية.





وأوضحت هاشم فى بيان صحفى، أن الأماكن التى تتأثر بفصل التيار الكهربائى هى: "ميدان عربى - شارع الجيش ومناطق "السرق - الثانوية - حسيبة - السريع من كوبرى الزيات وحتى البنزينة - الموقف - السلخانه - الكورنيش - المرشحات - مخازن المرور"، وقرى الريف الآتية: "ديما - كفر يعقوب - برما - كفر الشوربجى - بلشاى - قرية قصر نصر الدين - أبو الغر - اكوا الحصة - النصارية - منشية سليمان" والعزب والقرى الصغيرة المجاورة. وتابعت: مع استمرار فصل التيار الكهربائى حتى الساعة 11 لمغذيات خروج السلخانة والجندى والجلاء، والأماكن التى تتأثر بالفصل هى: "منطقة عرابى - حسيبة - أبو عوف - السلخانة - منطقة السنترال - شارع الجلاء - منطقة السوق"، وتهيب بقاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.

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