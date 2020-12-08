مصطفى مدبولى يترأس اجتماع الحكومة اليوم

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس مجلس الوزراء ناقش أمس الاثنين، ملف تسوية المديونيات المستحقة على هيئة السكك الحديدية، فى إطار توجه الدولة الحالى لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، وكذا تطوير منظومة السكة الحديد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يستهدف مناقشة ملف المديونيات المستحقة على هيئة سكك حديد مصر، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لفض التشابكات المالية، ومن ثم العمل على تسوية هذه الديون، لتقوم الهيئة بدورها المطلوب بكفاءة عالية.
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