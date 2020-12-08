نائب محافظ القاهرة توجه بسرعة تنفيذ أعمال تجديد وإحلال مرافق بالمقطم

جدة - نرمين السيد - وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بسرعة التنفيذ وضغط الجدول الزمنى لتنفيذ جميع أعمال التجديد والإحلال للمرافق بحى المقطم ووضع تصميم لأعمال التجميل والتطوير لبعض الشوارع.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته نائب المحافظ بمقر المنطقة الجنوبية، بحضور طارق اليمنى، رئيس حى المقطم، والمهندس محمد صبرى مدير الطرق بالحى، والمهندس أحمد القاضى، بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، لمناقشة ودارسة وتنفيذ الخطة الموضوعة للقضاء على مشاكل الصرف الصحى بحى المقطم.

وقالت نائب المحافظ إنه تم بالفعل الانتهاء من أعمال تجديد وإحلال خطوط الصرف لمنطقة شمال الرأس بالهضبة العليا، وسيتم تنفيذ أعمال تجميل ببعض الشوارع، مشيرة إلى أنه تم تصميم شكل تجميلي" لاند سكيب" لشارع 9 وسيتم زيادة اعتمادات الحى لتالف الرصف والتنفيذ فى وقت وجيز، كما جارٍ إنهاء الإجراءات للبدء فى أعمال الرصف، وذلك بعد انتهاء كل المرافق من عملها سواء توصيل خط الغاز الطبيعى أو الكهرباء أوالمياه أو الصرف الصحى.

وأوضحت أنه جارٍ التنسيق الكامل مع الجهاز التنفيذى للصرف وشركة الصرف الصحى لمد 1000 ملى بشارع 17بالهضبة العليا ورد الشيء لأصله، وكذلك منطقة التجاريين بالهضبة العليا ومنطقة الدبلوماسيين وذلك من خلال جدول زمنى مضغوط لحل مشاكل الصرف الصحى بالمقطم.

وفى إطار منع وإزالة الأسواق العشوائية بتوجيهات من القيادة السياسية، أزال حى الخليفة وبمشاركة رجال المنطقة الجنوبية والقيادات الشرطية والإدارات المعنية التعديات المتعلقة ببائعى الكلاب والحيوانات الأخرى الأليفة وغير الأليفة والمعروف بسوق الكلاب الموجودة بجوار سوق التونسى القديم فى نطاق حى الخليفة.

ووجهت نائب المحافظ بسرعة إزالة أى تعديات أوإشغالات متعلقة بهذا السوق وضرورة رفع وإزالة أى إشغالات موجودة بجوار كوبرى التونسى خاصة ببائعى الحيوانات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من الأوبئة والفيروسات، التى قد تنتج جراء تواجد هذه الحيوانات والزواحف الخطرة وأيضا لخطورة فصيل هذه الزواحف والحيوانات، بالإضافة إلى الشكل غير الحضارى الذى يسببه وجود هذا التجمع وتعارضه مع خطة تطوير المنطقة الجارى تنفيذها.

يأتى ذلك استكمالا لما بدأته المنطقة الجنوبية من تطوير وتغيير واجهتها إلى الواجهة الحضارية ولإضفاء طابع حضارى ولمسة جمالية، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات المجتمعية المقدمة للمواطن لتقدم بشكل راقٍ وبأداء أفضل.

جدير بالذكر أن هذه التعديات عبارة عن تجمع يتم كل أسبوع وأحيانا فى يومى الجمعة والأحد من كل أسبوع، حيث يتم بيع سلالات الحمام و أسماك الزينة وطيور الزينة وكلاب الحراسة وحيوانات برية تمثل خطورة على الحياة، ويتم به بيع الحيوانات بصورة غير قانونية مثل الثعابين والسلاحف البرية والحرباء والإيجوانا والخفافيش و تمساح النيل والقرود و الببغاء الرمادى وأمازون أصفر الجبهة، بالإضافة لبعض أنواع الحيوانات البرية المصرية بالمخالفة لقوانين المنظمة لذلك.