فيديو.. القوات المسلحة تصدر بيانا حول مجابهة الإرهاب من سبتمبر وحتى ديسمبر

جدة - نرمين السيد - أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، بيانا أعلنت من خلاله عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر الإرهابية ملجئا لها ومرتكزا لشنت عملياتها الإرهابية وترويع الآمنين.





وأوضح البيان الذى نشر على صفحة القوات المسلحة على موقع "يوتيوب" أن الجهود أسفرت من أول سبتمبر وحتى 8 من ديسمبر لعام 2020 عن تدمير 473 وكرا إرهابيا بالاتجاه الاستراتيجية الشمالى الشرقى تستخدمها العناصر لتكديس الأسلحة والذخائر نتج عنها مقتل 25 تكفيريا شديدى الخطورة وتدمير 6 عربات دفع رباعى مفخخة. وأوضح البيان، أنه تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل 15 تكفيريا شديدى الخطورة.

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