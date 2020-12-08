غدا.. الصحة تطلق 13 قافلة طبية ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وحسب الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، من المقرر أن تنطلق القوافل إلى محافظات: أسوان - بنى سويف - المنوفية - دمياط - قنا - سوهاج - مطروح - الإسكندرية - الإسماعيلية - السويس - الشرقية - القاهرة - الوادى الجديد.

وأوضح أن الكشف العلاج، سيجرى مجانًا فى التخصصات الطبية: نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل.