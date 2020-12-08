صور.. تركيب أكثر من 4500 قطعة موفرة للمياه بالمساجد الأهلية بسوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه فى إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة من خلال تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه جار تركيب 4637 قطعة موفرة للمياه بالمساجد الأهلية والكنائس.





وأوضح رئيس مياه سوهاج توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان إذ تقوم وزارة التنمية المحلية بتوريد القطع الموفرة وتقوم وزارة الإسكان من خلال شركات المياه بالتركيب بالأماكن المستهدفة. وأشار محمد البدرى إلى أن القطع الموفرة تساهم فى ترشيد استهلاك المياه بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50%، وأنه تم اختيار دور العبادة لأنه يكثر استخدام المياه بها وأن تلك القطع توفر كمية كبيرة من المياه المهدرة.

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