بالفيديو.. بيان للقوات المسلحة.. تدمير 437 وكرا ومخزنا للمتفجرات بسيناء

أعلنت القوات المسلحة في بيان صادر صباح اليوم عّن نجاح القوات الجوية فى تدمير 437 وكرا وملجأ إرهابيا ومخزنا للمواد المتفجرة على الاتجاه الشمالى الشرقى فى الفترة من أول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر الجارى.

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