صور.. وزير النقل: وصول 22 عربة سكة حديد جديدة إلى ميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300 عربة جديدة والتى تعد الصفقة الأكبر والأضخم فى تاريخ سكك حديد مصر والتى كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وأشار وزير النقل، وفقا لبيان صحفى، إلى أن العربات الـ 22 التى وصلت هى عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالى عدد العربات التى وصلت حتى الآن إلى 173 عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقى العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد، ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة.

وأكد الوزير أن التطور الكبير الذى تشهده منظومة السكك الحديدية فى مصر يأتى فى ظل الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتطوير قطاع النقل ومنه قطاع السكك الحديدية وتوفير الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجيه العالمية.

وأوضح وزير النقل، أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة "500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة" و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.