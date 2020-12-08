على عبد العال ينعى والد النائب أحمد السجينى

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الدكتور جمال السجينى، استشارى الأمراض الصدرية، والد النائب المهندس أحمد السجينى ـ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام ائتلاف دعم مصر، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان.





وتوفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، شهيد الواجب المهنى الدكتور جمال السجينى، استشارى الأمراض الصدرية، والد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام أئتلاف دعم مصر، والمحاسب عمرو السجينى، الرئيس التنفيذى لشركة الجيزة الجديدة لإدارة المدارس . ومن المنتظر أن تشيع الجنازه بمشيئة الله بعد صلاة العصر بمسجد المواساه بالإسكندرية، وسيحدد موعد العزاء لاحقا.

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