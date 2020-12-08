فيديو.. رسالة الفنانين والرياضيين فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة الرقابة الإدارية فى بيان اليوم الثلاثاء، أهمية المشاركة المجتمعية التى تقع على عاتق الجميع فى مواجهة الفساد لما له من آثار سلبية على التنمية وحقوق الإنسان، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد الموافق 9 ديسمبر من كل عام.







وفى هذا الإطار شارك العديد من الفنانين والرياضيين والشخصيات العامة فى الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد من خلال فيديوهات لهم يؤكدون من خلالها أنهم متحدون على مكافحة الفساد، وأن مصر أقوى من الفساد، ومن ضمن هذه الشخصيات الكابتن محمد بركات، والفنانة منال سلامة، والفنانة نشوى مصطفى، والفنان محمد هنيدى.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اختارت يوم 9 ديسمبر سنويا كيوم دولى لمكافحة الفساد، من أجل زيادة الوعى عن مشكلة الفساد وعن دور الاتفاقية فى مكافحته ومنعه، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ أول ديسمبر 2005.

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