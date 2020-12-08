اتفاق حول ليبيا وشرق المتوسط.. زيارة السيسى لفرنسا تتصدر الصحف العربية

جدة - نرمين السيد - ووضعت صحيفة "الشرق الأوسط" عنوانا رئيسيا على صفحتها الأولى " ماكرون يتعهد بتعاون دفاعى واقتصادى غير مشروط.. توافق مصرى ـ فرنسى حول ليبيا وأمن المتوسط"، وقالت الصحيفة إنه باستثناء ملف الرسوم المسيئة وموقف الرئيس الفرنسى المتشدد إزاء حرية التعبير والرسم، وتأكيد علمانية الدولة الفرنسية وتـمـسـكـها بـالـقـوانين الوضعية وفصل الدين عـن الدولة، كان من الصعب العثور عـلى نـقـاط اخـتلاف بين الـرئـيـس إيمانويل ماكرون وضيفه الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى الذى يزرو فرنسا لثلاثة أيام.

وأكدت "الشرق الأسط أن التقارب الكـبير بـين الطـرفـين برز فـى 3 ملفات رئيسية، ليبيا، ومياه شرق المتوسط والحرب على الإرهاب، مضيفة: "ففى الملف اللـيبى، أكـد الـطـرفـان تمسكهما بالحل السياسى، وأشار ماكرون إلـى الحاجة لتعزيز الـتطورات الإيجابية التى طرأت على الملف الليبى".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى بأن الرئيس الفرنسى رحب بزيارة الرئيس السيسى لباريس، مثمناً الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا، والزخم غير المسبوق الذى تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل ملحوظ مؤخراً، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكداً أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط فى ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.

طفرة نوعية فى العلاقات الثنائية

وأعرب الرئيس السيسى عن تقديره للقاء الرئيس الفرنسى، مشيداً بالطفرة النوعية التى تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا فى المجالات كافة،مؤكداً تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائى خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسى وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس ماكرون حرص فرنسا على دعم الإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر فى المجال الاقتصادى والتنموى، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الفرنسية، أخذاً فى الاعتبار إشادات المؤسسات المالية الدولية بأداء الاقتصاد المصرى الذى حقق أعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية لعام 2020.

أهمية الرئيس المصرى

وتحت عنوان "الرئيس الفرنسى يرفض ربط تعاون بلاده الدفاعى والاقتصادى مع مصر بخلافات فى الرأى"، أوضحت صحيفة العرب اللندنية فى افتتاحيتها، اليوم الثلاثاء، أن مراقبين يعتقـدون أن كلام الرئيس الفرنسـى يكشف عن أهمية الرئيس المصرى بالنسبة إلى الفرنسيين، وهى أهمية متعددة الوجوه، ولعل أبرزها ما

تعلق بالحرب التى ّشنتها باريس على الحركات الإسلامية المتشددة، وتحتاج

فيهــا إلى خبرة مصر ومعلوماتها وتفاصيلها.

وتناول لقاء الرئيس السيسى بنظيره الفرنسى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، بما فيها جهود تعزيز التعاون العسكرى والتسليح والتدريب وتبادل الخبرات الفنية وإجراء المناورات المشتركة، بالإضافة إلى جذب السياحة الفرنسية إلى المقاصد المصرية، وزيادة التبادل التجارى بين مصر وفرنسا، فضلاً عن تعظيم التعاون المشترك مع الجانب الفرنسى فى تطوير منظومة التعليم الفنى والمهنى فى مصر، ونقل الخبرات الفرنسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى والأمن السيبرانى.

المباحثات تطرقت كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبى فى عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى ليبيا، خاصةً فى ضوء الجهود المصرية الحثيثة لدعم المسار السياسى الليبى، من خلال العديد من الفعاليات التى استضافتها مصر بدايةً من إطلاق إعلان القاهرة، ومروراً بعقد لقاءات مكثفة مع رموز الشرق والغرب الليبيين، إذ تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع فى ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول جوانب الأزمة، وبما يسهم فى القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.

ووفق بيان رسمى، تم التطرق أيضاً لآخر مستجدات الأزمة السورية، خاصةً سبل الدفع بالحل السياسى لتسوية الأزمة، حيث أكد الرئيس فى هذا الصدد موقف مصر الداعم للحل السياسى فى سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، وتطورات الأوضاع فى لبنان، فى إطار نتائج المؤتمر الثانى لدعم الشعب اللبنانى المنعقد مؤخراً بمبادرة مشتركة بين فرنسا والأمم المتحدة، إذ تم التوافق حول أهمية استمرار جهود المجتمع الدولى لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته.

ومكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية فى ضوء التوترات الأخيرة بين العالمين الإسلامى والأوروبى، كان من بين أهم القضايا التى شغلت اهتمام الرئيسين، إذ أكد الرئيس السيسى إدانة كافة أشكال العنف، وضرورة عدم ربط الإرهاب بأى دين أو حضارة بعينها، والفصل الكامل بين الإسلام الذى تؤكد مبادئه على التسامح ونبذ العنف وقبول الآخر وبين أية جماعات إرهابية تتستر خلف الدين لتبرير جرائمها المدانة والمرفوضة، مشدداً فى هذا الإطار على أهمية تعزيز جهود نشر الفكر الإسلامى الصحيح والمعتدل فى أوساط الجاليات الإسلامية، ورفض أية إساءة للقيم والثوابت والرموز الدينية، ومن ثم أهمية مراجعة القوانين التى تسمح بالمساس وعدم احترام الأديان المختلفة.