صور.. رئيس جامعة الإسكندرية: مصر نجحت فى تخطى أزمة جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن مصر نجحت بشكل كبير فى تخطى أزمة جائحة كورونا وهو ما يظهر واضحا في صمود الاقتصاد المصرى ومعدلات النمو الموجبة التى يحققها.





جاء ذلك خلال مشاركة رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فى المائدة المستديرة التى نظمتها مراكز التطوير المهنى بجامعة الإسكندرية مع أصحاب ورواد الأعمال، لمناقشة تأثير جائحة كورونا على سوق العمل والتغيرات التي حدثت فى مجال التوظيف للخريجين.



وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن جائحة كورونا أحدثت تغيرات فى سوق العمل وحولت مسار التوظيف حول العالم، مشيرا إلى أنه لابد من مواكبة كل ما هو جديد لتخطى تلك التحديات.

وأشار قنصوه، إن رؤية جامعة الإسكندرية تستهدف تغير النمط السائد وتخريج طالب ذو تنافسية عالمية تواكب متطلبات سوق العمل المحلى والدولى والإقليمى.



ولفت إلى أن مراكز التطوير المهني بجامعة الإسكندرية تعمل على تزويد طلاب الجامعة بمهارات الإدارة والمهارات الشخصية التى تساعد فى تسهيل انتقالهم إلى سوق العمل الذى أصبح يتسم بالتطور المستمر.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة حريصة على ربط البحث العلمي بالصناعة، لرسم مستقبل مهنى أفضل للخريجين، مؤكدا أن تلك المراكز تضمن تخريج كوادر على أعلى مستوي من الكفاءة ومسلحين بأحدث التطورات التى تطبقها الصناعة ومجتمع الأعمال.

وبدوره، أوضح الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، أن مراكز التطوير المهنى تساعد الطلاب فى العثور على فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف وخلق فرص أخرى من خلال التدريب على ريادة الأعمال.

شارك فى المائدة المستديرة كل من الدكتور محمد عبد العظيم، القائم بأعمال عميد كلية التجارة، ومها فخرى، المدير التنفيذى لمشروع مراكز التطوير المهنى بالجامعة الأمريكية، وعدد من رؤساء مجالس الشركات ورجال الصناعة والمجتمع المدنى.



يذكر أن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى الذى تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة يعقد لقاءات بصورة دورية منذ عام 2019 فى الجامعات المختلفة، لربط الجامعات بمتطلبات وتطورات سوق العمل.