الإسكان الاجتماعى: حظر بيع الوحدات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ استلامها

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه تواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا صحة للسماح للمواطنين ببيع وحدات الإسكان الاجتماعى فور استلامها، مُوضحا أنه وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018، يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو أى جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع استثناء الحالات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.



وفى سياق متصل، نص القانون أيضا على أن كل تصرف فى وحدات الإسكان الاجتماعى بالمخالفة للشروط الموضحة به يعد باطلا، كما يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وتواصل لجان الضبطية القضائية التابعة للصندوق ومديريات الإسكان بالمحافظات عملها فى رصد الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقًا لما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعى.

وناشد صندوق الإسكان الاجتماعى جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.