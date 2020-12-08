جدة - نرمين السيد - وناشدت إدارة كلية الهندسة جميع الطلاب عدم ارتكاب أى مخالفات للتدابير الاحترازية المطبقة حتى تمر جائحة كورونا بسلام دون انتشار الإصابات بين الطلاب. وشدد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة داخل الحرم الجامعى، مؤكداً توقيع أقصى عقوبة على المخالفين، وفقا لقانون المجلس الأعلى للجامعات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لعدم ارتداء الكمامة.. هندسة الإسكندرية توجه إنذارا لـ 158 طالبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.