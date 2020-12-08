بيان القيادة العامة للقوات المسلحة.. إستهداف وتدمير عدد 437 وكراً وملجأً...

فى إطار إستكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة وإستمراراً للنجاحات المتتالية تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزاً لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين وقد أسفرت الجهود خلال المدة من الأول من سبتمبر وحتى الثامن من ديسمبر عن تحقيق النجاحات الآتية :

- على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى نجحت القوات الجوية فى إستهداف وتدمير عدد (437) وكراً وملجأً ومخزن للمواد المتفجرة تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر ، نتج عنها مقتل (25) فرد تكفيرى شديدى الخطورة .

- إستهداف وتدمير عدد(6) عربة دفع رباعى مفخخة تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية .

- تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل عدد (15) فرد تكفيرى شديدى الخطورة .

- كما تم ضبط عدد (3) بندقية آلية و(1) بندقية قناصة و(7) خزنة ، ونضارة ميدان و جهاز لاسلكى تستخدمه العناصر الإرهابية وعدد من الهواتف المحمولة وعدد من جوازات السفر .

- إكتشاف وتدمير عدد (159) عبوة ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية فضلاً عن وإكتشاف وتدمير عدد (32) دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية .

- القبض على عدد (12) فرد تكفيرى تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

كما واصلت القوات البحرية جهودها فى تأمين وحماية الحدود الساحلية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، وتأمين الأهداف الحيوية فى المياه الإقليمية المصرية فى البحريين الأحمر والمتوسط .

وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود فى توجيه ضربة إستباقية لعناصر إرهابية وذلك من خلال رصد وإستهداف وتدمير عدد (21) عربة دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها إختراق الحدود الغربية .

وفى سياق متصل كثفت قوات حرس الحدود من إجراءاتها الأمنية على كافة الإتجاهات و المعابر الحدودية مما أسفر عن ضبط (149) ألف قطعة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وضبط عدد (7) بندقية مختلفة الأعيرة وعدد (160) خزنة أنواع مختلفة وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة والقبض على (1448) فرد حاولوا التسلل كهجرة غير شرعية ، وضبط عدد (39) عربة دفع رباعى أثناء محاولاتها إختراق الحدود ، وضبط وتدمير عدد (5) أنفاق على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى .

بالإضافة إلى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء نتج عنها القضاء على (56) مزرعة بانجو بإجمالى (66) فدان ، و(90) مزرعة لنبات الهيدرو المخدر بإجمالى (101) فدان .

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة (2) ضابط و(4) ضابط صف وجندى أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية .

هذا وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها للقضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم .