قوانين السياحة والآثار فى 2020 لإنهاء تحديات القطاعين

قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ، إن 3 قوانين صدرت فى 2020 هي قانون المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة بالإضافة الى تعديل قانون سرقة و تسلق الآثار .

أكد وزير السياحة والآثار فى تصريحات صحفية ، أنه تم تعديل مادة فى قانون المنشآت الفندقية الخاص باتحاد الملاك بالإضافة الى الموافقة على إنشاء صندوق السياحة والآثار ، واصفا اننا نهدف لإزالة أى معوقات أمام القطاع .

استكمل حديثه قائلا : إننا ارسلنا مشروع قانون صندوق دعم العاملين بالقطاع السياحي وذلك على خلفية و نتيجة الأزمات التي يمر بها القطاع خلال الفترة الماضية أبرزها كورونا ، لمساندة العاملين فى الأوقات العصيبة ، ليكون وعاء مالي يتم استخدامه فى حالة الركود .

وأشار العناني إلى أنه تم تنفيذ قانون بوابة العمرة بالإضافة الى الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للغرف السياحية و الذي سيتعامل المستثمر السياحي مع وزارة السياحة فقط ، لحل اغلب المشاكل ، بالإضافة الى إنشاء اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين لازالة الأعباء عن القطاع السياحي .

لفت الى إصدار قرار بإنشاء اللجنة الدائمة للتراخيص برئاسة وزير السياحة والآثار و التى تضم العديد من الوزارات و القطاع الخاص لحل المشكلات.

يذكر أن أكد العناني فى تصريحات صحفية أنه خلال 10 شهور عمل تم الانتهاء من مشروع قانون التراخيص السياحية، بعد جلسات مع القطاع الخاص، موضحا أن المشروع معروض في الفترة الراهنة على الاتحاد المصري للغرف السياحية ومستثمري السياحة، للرد الرسمي عليه ووضع الملاحظات والمقترحات.