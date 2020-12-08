سألنا المواطنين.. هل تتوقع انتعاش السياحة مع افتتاح المتحف المصري الكبير؟

ورصدت عدسة دوت الخليج تفاعل المواطنين تجاه تطورات السياحة المصرية في الفترة الأخيرة .
في البداية قال محمد عبد الخالق إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع في فترة قصيرة إثبات وعوده على أرض الواقع بدليل الإنجازات الملموسة في شتى الملفات من صحة وتعليم وتطوير وسائل الإعلام والتعامل مع الدول الخارجية بحنكة وذكاء مما جعل مصر تنفرد بجانب الدول العربية الأخرى.
وأضاف كمال تركي أن افتتاح المتحف المصرى الكبير سيكون له أثر إيجابي على السياحة وجذب وافدين من الخارج لمشاهدة إنجازات مصر التي تعج بالأثار وتهتم بالحفاظ على التراث وبالتالي سيكون ذلك له رجع مادى على كل مواطن المصري.
وأوضح علي إبراهيم، أنه يريد أن يرى هذا التقدم دائمًا على كل الأصعدة وهذا التقدم لن يأتي إلا بتكاتف المواطنين مع الحكومة ،وأنهى مرحبًا بكل الزائرين لمصر من الخارج لمشاهدة المتحف المصرى الكبير.
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