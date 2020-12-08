شاهد لحظة قنص عناصر تكفيرية وأوكار إرهابية وتفجير مخازن متفجرات في سيناء

كما تم القضاء على 25 تكفيريا، خلال أعمال تدمير 437 وكرا إرهابيا على الاتجاه الشمالي الشرقي.
وأكدت القوات المسلحة فى بيان لها، أنها تمكنت من رصد وتتبع وتدمير عددا من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر الإرهابية ملجأ لها لتنفيذ مخططاتها وترويع الأرواح والمواطنين.
وأشار البيان إلى أنه اسفرت الجهود فى المدة من اول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر 2020 عن تحقيق النجاحات الاتية: استهداف وتدمير 437 وكرا وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ونتج عنها مقتل 25 فردًا تكفيريًا شديدي الخطورة.
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