القوات المسلحة: مقتل 35 تكفيريا شديدي الخطورة وتدمير 437 وكرا إرهابيا بسيناء

أسفرت الجهود عن تحقيق النجاحات الآتيه:
- على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي نجحت القوات الجوية في استهداف وتدمير 437 وكرا وملجأ ومخزن للمواد المتفجرة تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها، ولتكديس الاسلحة والذخائر نتج عنها مقتل 25 فردا تكفيريا شديدي الخطورة.
- استهداف وتدمير 6 عربات دفع رباعي مفخخة تستخدمها العناصر في تنفيذ عملياتها الارهابية.
- تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية، اسفرت عن مقتل 15 عشرا فردا تكفيريا شديدي الخطورة.
كما تم ضبط عدد 3 بندقية آلية وبندقية قناصة و7 خزينة ونضارة ميدان وجهاز لاسلكي تستخدمه العناصر التكفيرية وعدد من الهواتف وجوازات السفر تستخدمه العناصر الإرهابية في عملياتها.
تم اكتشاف وتدمير 159 عبوة ناسفة على المحاوز والطرق الرئيسية وتدمير 32 دراجة بخارية تستخدمها العناصر، والقبض على 12 عنصرا تكفيريا تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
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