في ظل قيادة الرئيس السيسي| مايا مرسي: المرأة المصرية محظوظة وتعيش عصرها الذهبي

أشادت الدكتوره مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة ، بحفل افتتاح تطوير استقبال و طوارئ مستشفى أمراض النساء والتوليد بمستشفيات جامعة عين شمس،وبحجم التجديدات والتطوير التى شهدها قسم النساء والتوليد.

وأعربت رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها بالتواجد فى كلية الطب بجامعة عين شمس ، وأشادت بالخدمات الطبية التى تقدمها مستشفى النساء والتوليد بمستشفيات الجامعة لسيدات مصر .

وأوضحت مايا مرسى أن القيادة السياسية تتحرك فى مصر لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة من هتك عرض وختان الإناث .

ونوهت أن المجلس يعمل مع كافة الجهات بالدولة لمناهضة العنف ، مؤكدة أن القيادة السياسية تدعم المرأة وتحميها من كافة أشكال العنف لافتة لأن الأمم المتحدة أقرت بأن مصر لا تقبل العنف ضد المرأة .

وأكدت رئيسة القومى للمرأة أن حماية المرأة من العنف هو حق دستورى بنص المادة (11) من الدستور التى جاء فيها " تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف".

ولفتت أن المرأة المصرية محظوظة وتعيش عصرها الذهبى فى ظل وجود قيادة سياسية تهتم اهتمامًا كبيرًا بقضاياها وقد ظهر ذلك فى إطلاق العديد من المبادرات التى تحافظ على صحة المرأة مثل مبادرة 100مليون صحة ومبادرة صحة المرأة المصرية

جاء ذلك فى حفل افتتاح وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع المعنفات بقسم النساء والتوليد كلية طب جامعة عين شمس .

حضر الحفل الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، الاستاذه جيرمين حداد ممثل صندوق الامم المتحدة بمصر ، والدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب ، والدكتورة شهيرة يوسف وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة وذلك ضمن الانشطه التي تتم لرفع وعي مقدمي الخدمات الصحيه للتعامل مع المرأةالمعنفه .

وذلك فى إطار حملة ال16 من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التى يطلقها المجلس القومى للمرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر تحت شعار " كونى" .

وقد أصدر المجلس من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ثلاثة مطويات تستهدف التوعية بالجوانب القانونية والتشريعية لقضية العنف ضد المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الدولية للتنمية والتعاون.

حيث تحمل المطوية الأولى عنوان " الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة – عرض لجرائم العنف فى الدستور والقانون المصرى " من إعداد المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس ، وتتضمن تعريف جرائم العنف ضد المرأة ، والطبيعة الخاصة لضحايا تلك الجرائم ، والإطار الموضوعى والاجرائى لحماية المرأة فى الدستور المصرى ، والإطار التشريعى الجنائى لاهم جرائم العنف ضد المرأة .

فيما تحمل المطوية الثانية عنوان " ارشادات فى حالة التعرض لعنف جنسى " بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعى بالقاهرة تتضمن معلومات وارشادات هامة لاى سيدة او فتاة تتعرض لعنف جنسى للحفاظ على حقوقها مثل ضرورة تقديم بلاغ سريع وسبل الحفاظ على الدليل الذى يساعد فى الوصول للمجرم ، والتاكيد على ان خدمات الطب الشرعى تتضمن السرية الكاملة وعلى وجود قانون لحماية بيانات الضحايا.

كما صدرت المطوية الثالثة بعنوان " لا للعنف المنزلى " تتضمن تعريف العنف المنزلى واشكاله ، واهمية منعه ، وارقام الجهات التى تقدم المشورة القانونية والدعم النفسى مثل مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة 15115 ، وخط نجدة الطفل 16000 والامانة العامة للصحة النفسية 0226186911 وهط الندوة للابلاغ عن عنف جنسى او جسدى .

هذا وتم توزيع المطويات على فروع المجلس بالمحافظات ، والمستشفيات الجامعية ، و الجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات للسيدات ووحدات العنف بالجامعات المصرية لنشر الوعى بالقضية.