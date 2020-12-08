انتظام العملية الانتخابية في دار السلام والبساتين بآخر أيام الإعادة للمرحلة الثانية

انتظمت العملية الانتخابية، صباح اليوم الثلاثاء، في لجان مجمع مدارس دار السلام والبساتين، أبوابها أمام الناخبين، بانتخابات مجلس النواب، في جولة الإعادة بين مرشحين على مقعد واحد فقط.

وكثفت قوات الأمن المكلفة بتأمين العملية الانتخابية من تواجدها بمحيط المدارس، كما وضعوا الحواجز الحديدية لمنع توقف المركبات للتسهيل على الناخبين الدخول والخروج من اللجان.

كما شدد أفراد الأمن على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحته الناخبين، وارتداء الكمامات بصفة مستمرة على مدار اليوم.