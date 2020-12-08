انتظمت العملية الانتخابية، صباح اليوم الثلاثاء، في لجان مجمع مدارس دار السلام والبساتين، أبوابها أمام الناخبين، بانتخابات مجلس النواب، في جولة الإعادة بين مرشحين على مقعد واحد فقط.
وكثفت قوات الأمن المكلفة بتأمين العملية الانتخابية من تواجدها بمحيط المدارس، كما وضعوا الحواجز الحديدية لمنع توقف المركبات للتسهيل على الناخبين الدخول والخروج من اللجان.
كما شدد أفراد الأمن على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحته الناخبين، وارتداء الكمامات بصفة مستمرة على مدار اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتظام العملية الانتخابية في دار السلام والبساتين بآخر أيام الإعادة للمرحلة الثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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