الدكتور علي عبد العال ينعي وفاة والد النائب أحمد السجيني الآمين العام لائنلاف دعم مصر

ومن المنتظر أن تشيع الجنازه بمشيئة الله بعد صلاة العصر بمسجد المواساه بالإسكندرية، .. و الدفن بالمنارة و سوف يتم تحديد موعد العزاء لاحقا.

وتوفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، شهيد الواجب المهنى الدكتور جمال السجينى استشارى الأمراض الصدرية، والد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام أئتلاف دعم مصر، والمحاسب عمرو السجينى، الرئيس التنفيذى لشركة الجيزة الجديدة لإدارة المدارس .

نعى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الدكتور جمال السجينى، استشارى الأمراض الصدرية، والد النائب المهندس أحمد السجينى ـ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام ائتلاف دعم مصر، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان.

نعى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الدكتور جمال السجينى، استشارى الأمراض الصدرية، والد النائب المهندس أحمد السجينى ـ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام ائتلاف دعم مصر، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان.

وفاه والد النائب أحمد السجيني أمين عام ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ... وتحيا مصر يتقدم بخالص العزاء

وتوفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، شهيد الواجب المهنى الدكتور جمال السجينى استشارى الأمراض الصدرية، والد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام أئتلاف دعم مصر، والمحاسب عمرو السجينى، الرئيس التنفيذى لشركة الجيزة الجديدة لإدارة المدارس .

ومن المنتظر أن تشيع الجنازه بمشيئة الله بعد صلاة العصر بمسجد المواساه بالإسكندرية، .. و الدفن بالمنارة و سوف يتم تحديد موعد العزاء لاحقا.

وتتقدم أسرة تحرير موقع تحيا مصر بخالص العزاء للنائب أحمد السجيني، وتدعو الله أن يتغمد الفقيد بالرحمة والغفران وأن يرزقه الجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.