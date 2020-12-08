سفيرة النوايا الحسنة: زيارة الرئيس لفرنسا هدفها الحفاظ على أمن المنطقة

قالت السفيرة سناء زايد، سفيرة النوايا الحسنة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، تهدف للحفاظ على أمن المنطقة، خاصة أن البلدين يمثلان قوى كبيرة في المنطقة وحمايتها والعمل على حل القضايا الأقليمية والدولية،، لافتة إلى أن عمق العلاقات بين البلدين يساعد على التحدث في العديد من الملفات الهامة.

وأضافت "زايد" في بيان لها اليوم، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين باريس والقاهرة التي تعد شريكا استراتيجي وضروري للاستقرار في الشرق الأوسط، مبينة أن هذه الزيارة سينتج عنها تعاون في مكافحة الإرهاب وفي مقدمتها جماعة داعش الإرهابية.

وتابعت سناء زايد: "عملية السلام في ليبيا تمثل أهمية خاصة في هذه الزيارة وبحث سبل السلام، بالاضافة إلى كيفية التعامل مع تركيا التي ينتج عنها تصرفات مؤذية لكل دول المنطقة ودعمها الواضح للإرهاب".