انطلاق العملية الانتخابية بحدائق القبة وسط تكثيف أمني ملحوظ

انطلقت العملية الانتخابية في دائرة حدائق القبة، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحا للإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات البرلمان بالداخل لمحافظات المرحلة الثانية، والتى تعد الجولة الختامية لانتخابات مجلس النواب 2020.

ومع الساعة الأولى شهدت اللجان في مدرسة أحمد ماهر التجريبية لغات والنقراشي باشا الثانوية في دائرة حدائق القبة إقبالا محدودا.

فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بشكل ملحوظ، حيث فرضت قوات الشرطة حالة من التأهب لتأمين الناخبين للإدلاء بأصواتهم

وظهرت عناصر الشرطة النسائية تشارك في أعمال تأمين مقار اللجان الانتخابية في جولة الإعادة لليوم الثاني على التوالي، للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، إلى جانب مساعدة السيدات المشاركات في العملية الانتخابية والتسهيل عليهن في الإدلاء بأصواتهن، في وقت تواجدت فيها كلاب الحراسة لتطهير اللجان وتأمينها.

ودائرة حدائق القبة مخصص لها مقعد واحد يتنافس 2 مرشحين وهم حسين السيد جاد، وسيد نصر أبو العلا.