وسط ترقب لمصير الدائرة التي ينافس فيها المرشحين عمرو السنباطي وسمر فرج فودة، شهدت بعض لجان مصر الجديدة ومدينة نصر، إقبال متفاوت في الساعة الأولى من فتح اللجان.
وقد رصد تحيا مصر، بدء توافد الناخبين من التاسعة صباحا، للتصويت في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب 2020.
وقد شهد محيط المدارس حالة من التشديدات الأمنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقد بدأت عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء وتنتهي في التاسعة مساءا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقبال محدود في لجان مدينة نصر ومصر الجديدة في اليوم الأخير بجولة الإعادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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