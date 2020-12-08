القوات المسلحة: استشهاد وإصابة 6 من الضباط والجنود خلال تطهير بؤر إرهابية

نجحت القوات المسلحة المصرية في اكتشاف وتدمير 159 عبوة ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية، إضافة إلى تدمير 32 دراجة بخارية للعناصر الإرهابية، كما أفادت فضائية إكسترا نيوز.

وأشارت القوات المسلحة، إلى أنها قامت بتنفيذ عدد من العمليات النوعية، حيث أسفرت عن مقتل 15 فردا إرهابيا شديدي الخطورة.

وأكدت القوات المسلحة، أن تم استشهاد وإصابة ضابطين و4 ضباط صف وجندي، أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

أعلنت القوات المسلحة في بيان صادر صباح اليوم عّن نجاح القوات الجوية فى تدمير 437 وكرا وملجأ إرهابيا ومخزنا للمواد المتفجرة على الاتجاه الشمالى الشرقى تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها.

ونجحت القوات الجوية فى استهداف وتدمير 437 وكرا وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ونتج عنها مقتل 25 فردًا تكفيريًا شديد الخطورة.