وزير التنمية المحلية: تسهيلات للناخبين في جولة الإعادة بانتخابات النواب

صرح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأن التقارير التى تلقاها من غرفة عمليات الوزارة تؤكد انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات والبالـغ عددها 13 محافظة في مواعيدها المحددة وسير الأمور بشكل طبيعي، والتأكد من عدم وجود أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين فى الانتخابات بسهولة ويسر وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان والاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان.

وأجرى اللواء محمود شعراوي صباح اليوم اتصالات هاتفية بمحافظي المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2020 وهي " القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والمنوفية والشرقية ودمياط " وذلك للإطمئنان علي سير العملية الانتخابية والتأكد من فتح جميع اللجان الفرعية في المحافظات دون وجود أي معوقات منذ بدء اللجان الساعة التاسعة صباحًا.

وأشار اللواء محمود شعراوي الي زيادة توافد الناخبين علي اللجان الانتخابية في المحافظات الـ 13 ،مشددًا علي ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيرس كورونا ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين والتأكد من إرتداء الناخبين للكمامات الواقية أثناء الإدلاء بالأصوات.

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ولفت الوزير إلي استمرار غرفة العمليات المركزية بالوزارة لليوم الثانى على التوالي في متابعة سير العملية الانتخابية علي مدار اليوم بالتنسيق مع غرفه العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم والإطمئنان علي الحالة العامة للجان ومدى إقبال المواطنين للتصويت واستقبال كافة البلاغات ورصد أى مخالفات أو شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظا على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف وعلى أكمل وجه يليق بإسم مصر.