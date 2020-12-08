نائب بالشيوخ: رسائل الرئيس السيسى من باريس أظهرت شخصية مصر الحقيقة كحليف استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي من قلب باريس للعالم في ضوء زيارته الأخيرة لفرنسا أظهرت شخصية الدولة المصرية الحقيقة كونها الركيزة الأساسية في حل كافة القضايا والأزمات، وحليف استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه.
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جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حاسما في كافة القضايا والملفات التى أثيرت وخاصة ذات الصلة بالداخل المصري مثل العمل الأهلي والمجتمع المدني، والتأكيد بشكل صارم علي احترام دولة القانون، وأيضا الضرورية في تحقيق التوازن بين القيم الإنسانية والقيم الدينية حتى لا يتكرر الخلل الأخير في الإساءة للإسلام وجموع المسلمين من خلال الرسوم المسيئة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي استعادت مكانتها وريادتها السياسية، وأصبحت تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دستورها العام القائم على التسامح والتعاون ونبذ العنف والتطرف وتعزيز الحوارات الهادفة كسبيل لتقريب وجهات النظر في كل القضايا والأزمات؛ وهو ما يعزز من مسيرة الاستقرار والبناء والنهوض، ويشير إلى حجم التطور الاستراتيجي والقيادي الذي تتمتع به الدولة المصرية.
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