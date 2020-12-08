محمد عبدالغني يعلن الاعتداء عليه من قبل البلطجية بمنطقة الزيتون

أعلن النائب محمد عبدالغني المرشح المستقل على دائرة الزيتون والأميرية، أنه قد تم الاعتداء عليه من قبل البلطجية الذين يقومون بحشد المواطنين البسطاء ودفع الرشاوي الانتخابية لهم من أجل التصويت للمرشح المنافس.
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وأضاف عبدالغني في بيان له اليوم، أنه قد تم الاعتداء عليه شخصيا والسيارة الخاصة به أثناء مروره بشارع طومنباي قسم شرطة الزيتون، ورصده لأحد نقاط الحشد لتوزيع الرشاوي الانتخابية أمام شركة الغاز، وقد قام بإبلاغ الشرطة وتحرير محضر بذلك.
وينافس على دائرة الزيتون والأميرية على مقعد واحد النائب الحالي عن الدائرة محمد عبد الغني، والمرشح سيد عثمان.
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