انتظام التصويت فى ثاني أيام انتخابات النواب بالزيتون والأميرية

وسط تشديد للتواجد الأمني، فتحت اللجان الانتخابية بدائرة الزيتون والأميرية التابعة لمحافظة القاهرة، أبوابها أمام الناخبين فى التاسعة صباح اليوم، فى ثاني أيام جولة الإعادة التي تنتهي مساء اليوم الثلاثاء.
وتعد دائرة الزيتون والأميرية ضمن دوائر محافظة القاهرة التي لم يحسم بها الصراع الانتخابي من الجولة الأولى، حيث ينافس على مقعد الدائرة المتبقي إثنان هما النائب الحالي عن الدائرة محمد عبد الغني، والمرشح سيد عثمان.
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يشار إلى أن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب تجري وفق تقسيم المحافظات؛ حيث تجرى جولة الإعادة فى المرحلة الثانية فى 13 محافظة يومي 7 و8 ديسمبر فى الداخل.
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