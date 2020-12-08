جدة - نرمين السيد - أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السسيسى من قلب باريس للعالم فى ضوء زيارته الأخيرة لفرنسا أظهرت شخصية الدولة المصرية الحقيقة كونها الركيزة الأساسية فى حل كل القضايا والأزمات، وحليف استراتيجى لا يمكن الاستغناء عنه.





جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان حاسما فى كل القضايا والملفات التى أثيرت وخصوصا ذات الصلة بالداخل المصرى مثل العمل الأهلى والمجتمع المدنى، والتأكيد بشكل صارم على إحترام دولة القانون، وأيضا الضرورية فى تحقيق التوازن بين القيم الإنسانية والقيم الدينية حتى لا يتكرر الخلل الأخير فى الإساءة للإسلام وجموع المسلمين من خلال الرسوم المسيئة. ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر فى عهد الرئيس السيسى استعادت مكانتها وريادتها السياسية، وأصبحت تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دستورها العام القائم على التسامح والتعاون ونبذ العنف والتطرف وتعزيز الحوارات الهادفة كسبيل لتقريب وجهات النظر فى كل القضايا والأزمات، وهو ما يعزز من مسيرة الاستقرار والبناء والنهوض، ويشير إلى حجم التطور الاستراتيجى والقيادى الذى تتمتع به الدولة المصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب بالشيوخ: مصر فى عهد الرئيس السيسى استعادت مكانتها وريادتها السياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.