اليوم.. الأوقاف تنظم ندوة للرأى حول منهج الإسلام فى احترام العقائد

جدة - نرمين السيد - وحسب بيان للوزارة، سيشارك فى الندوة، التى ستنقلها قناة النيل الثقافية، الدكتور عيد على خليفة، مدير عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ محمود الأبيدى، إمام وخطيب مسجد الجامع بمدينتى.
يأتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، فى ملف تجديد الخطاب الدينى، من خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصرى.
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