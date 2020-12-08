تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات ورثة مصرى توفى فى الإمارات

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بالإمارات العربية المتحدة، نجح فى الحصول على مستحقات المرحوم "وحيد تقى.ح. و"، والذى كان يعمل فى شركة "الطويلة ايه 2 أوبر ايتنج كومبانى" ووافته المنية طبيعيا وحصول ورثته على 352 ألفا و707 دراهم إماراتية، أى ما يوازى مليون ونصف المليون جنيه مصرى تقريبا.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، وفقا لبيان صحفى، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى بمتابعة مستحقات ورثة المصرى المتوفى، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها. وتلقى الوزير، تقريرا عبر الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، أشارت فيه إلى أنه تم صرف مستحقات المرحوم وذلك بعد انتهاء إجراءات إعلام الوراثة، وحضور وكيل الورثة "حبيب. و"، وتم تسليمه الشيك بما يعادل مليون ونصف المليون جنيه مصرى.

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