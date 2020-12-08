جدة - نرمين السيد - وحسب بيان للأوقاف صباح اليوم الثلاثاء، من المقرر أن يلقى الدكتور هشام عبد العزيز على، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كلمة هامة عن أدب المحن والنوازل والجوائح، نيابة عن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
وتأتى مشاركة الوزير، بعد دعوة رسمية من الشيخ راوى عين الدين، رئيس مجلس عموم شورى المفتين ورئيس الإدارة الدينية لعموم مسلمى روسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخميس.. وزير الأوقاف يشارك بمؤتمر الإدارة الدينية لعموم مسلمى روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.