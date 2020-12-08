الخميس.. وزير الأوقاف يشارك بمؤتمر الإدارة الدينية لعموم مسلمى روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسب بيان للأوقاف صباح اليوم الثلاثاء، من المقرر أن يلقى الدكتور هشام عبد العزيز على، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كلمة هامة عن أدب المحن والنوازل والجوائح، نيابة عن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وتأتى مشاركة الوزير، بعد دعوة رسمية من الشيخ راوى عين الدين، رئيس مجلس عموم شورى المفتين ورئيس الإدارة الدينية لعموم مسلمى روسيا.