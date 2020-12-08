مساعد وزير الخارجية يشارك فى افتتاح المنتدى الخامس للشراكة مع الصومال

جدة - نرمين السيد - أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية فى كلمته خلال افتتاح المنتدى دعم مصر لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية، كما أثنى على التقدم المحرز على الصعيد الاقتصادى وفى مجال السياسات المالية، داعياً إلى تقديم أوجه الدعم إلى الصومال لإعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار.

كما أشاد عيسى، وفقا لبيان صحفى، بالدور المهم والمحورى الذى تقوم به بعثة الأمم المتحدة لدعم الصومال وبعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقى فى الصومال (الاميصوم)، مؤكداً على استمرار مصر فى دعمها للصومال من خلال عضويتها الحالية فى مجلس السلم والأمن الإفريقى أو عبر التعاون الثنائى بين البلدين، وذلك على نحو يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين فى مختلف المجالات.

هذا وقد التقى عيسى خلال زيارته للصومال مع وزير الخارجية الصومالى "محمد عبد الرزاق"، حيث تم خلال اللقاء بحث التطورات التى تشهدها الساحة الصومالية بجانب الأوضاع الإقليمية فى دول الجوار وانعكاساتها على الأمن والاستقرار فى منطقة القرن الأفريقي، فضلاً عن النظر فى سُبُل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين على نحو يعكس علاقات الصداقة التاريخية والممتدة بين البلدين الشقيقين ويؤكد الانتماء العربى للصومال.