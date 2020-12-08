وزير التنمية: جميع لجان الانتخابات فتحت فى مواعيدها.. والمرأة تصدرت كالعادة

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن التقارير التى تلقاها من غرفة عمليات الوزارة أكدت اكتمال فتح جميع اللجان الانتخابية فى محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات والبالـغ عددها 13 محافظة فى مواعيدها المحددة وسير الأمور بشكل طبيعى.





وأوضح الوزير، وفقا لبيان صحفى، أنه تم التأكد من عدم وجود أى عقبات تحول دون تصويت المواطنين فى الانتخابات بسهولة ويسر وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان والاستمرار فى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان.

كما أجرى اللواء محمود شعراوى، صباح اليوم، اتصالات تليفونية بمحافظى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2020 وهى: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والمنوفية والشرقية ودمياط " وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والتأكد من فتح جميع اللجان الفرعية فى المحافظات دون وجود أى معوقات منذ بدء اللجان الساعة التاسعة صباحاً.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى زيادة توافد الناخبين على اللجان الانتخابية فى المحافظات الـ 13، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيرس كورونا ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين والتأكد من ارتداء الناخبين للكمامات الواقية أثناء الإدلاء بالأصوات.

ولفت الوزير إلى استمرار غرفة العمليات المركزية بالوزارة لليوم الثانى على التوالى فى متابعة سير العملية الانتخابية على مدار اليوم بالتنسيق مع غرفه العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وتقديم التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم والاطمئنان على الحالة العامة للجان ومدى إقبال المواطنين للتصويت واستقبال البلاغات ورصد أى مخالفات أو شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف وعلى أكمل وجه يليق بإسم مصر.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أنه تم التأكيد على محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية لاستمرار عمليات التطهير والتعقيم على مدار اليوم وإزالة أية إشغالات واستمرار حملات النظافة فى محيط اللجان وتوفير أماكن لائقة لاستقبال المواطنين.

وأشاد اللواء شعراوى بتجاوب المواطنين خلال اليوم الأول فى انتخابات مجلس النواب وخاصة الشباب والمرأة وكبار السن، لافتا إلى أن المرأة المصرية تصدرت المشهد كالعادة فى المراحل التاريخية والحاسمة فى تاريخ مصر.

وطالب اللواء محمود شعراوى، المواطنين الذين لهم حق التصويت ولم يدلوا بأصواتهم بالمشاركة فى اليوم الثانى للانتخابات لرسم صورة ديمقراطية تليق بمصر وشعبها صاحب السيادة فى اتخاذ القرارات التى تعمل على تقدم مصر واستقرارها، مؤكداً أنه أصدر تعليمات مشددة للمحافظات بالحياد التام فى الانتخابات وعدم الانحياز لأى مرشح للوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.