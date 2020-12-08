بداية ديجيتال.. مبادرة الهجرة لتأهيل الشباب للعمل بالوظائف الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، غدا الأربعاء، مبادرة "بداية ديجيتال"، لتأهيل الشباب للعمل بالوظائف الإلكترونية، فى إطار التعاون بين وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمى بالشراكة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.





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