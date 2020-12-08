مدبولى: زيارة الرئيس السيسى لفرنسا تعزز العلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لفرنسا، ودورها فى تعزيز ودفع آفاق التعاون بين البلدين، والاتحاد الأوروبى، إلى مجال أرحب، بناءً على العلاقات الوطيدة التى تربط بين الدولتين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن المؤتمر الصحفى المشترك للرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والذى عقد بالأمس، شهد إطلاق الرئيس السيسى، مجموعة من الرسائل المهمة، خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، والأزمات التى تمر بها المنطقة، والجهود التى تبذلها الدولة المصرية لصنع مستقبل أفضل لأبنائها.

وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً من نتائج تتعلق ببحث الدخل والإنفاق والاستهلاك خلال عام 2019 – 2020، موضحاً أن هذه النتائج أشارت إلى تحقيق انخفاض فى معدلات ونسبة الفقر فى مصر، وهو ما لم نشهده منذ 20 عاماً.

وأكد مدبولى فى هذا الصدد أن هذه النتائج تأتى انعكاساً لما تبذله الدولة من جهود فى عدد من الملفات، من بينها ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والتشغيل، وغير ذلك، مضيفاً أن هذه المؤشرات تعطينا الثقة فى أننا نسير على الطريق السليم، وهو ما يدفعنا نحو الاستمرار فى تنفيذ المزيد من برامج الحماية الاجتماعية، وكذا تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التى توفر الملايين من فرص العمل الجديدة للشباب.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على الدور المحورى لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019/2020، فى دعم متخذى القرار، حيث إنها تمثل نقطة ارتكاز يتم الاعتماد عليها في إعداد الخطط والبرامج الحكومية، وكذا المشروعات التنموية والخدمية التى تنفذها الدولة، وذلك تحقيقاً للعديد من الأهداف المرجوة.