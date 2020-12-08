القوى العاملة: تعيين 214 شابا وصرف 4 منح زاوج بالبحر الأحمر

وقال الوزير، وفقا لبيان صحفى، إن المديرية قاست مستوى مهارة 214 عاملا، واستخراج رخصة مزاولة مهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً بصرف 4 منح زواج بـ 12 ألف جنيه، ومنحة مولود بإجمالى 400 جنيه، ليصل الإجمالى إلى 12 ألف و400 جنيه لـ 6 عمال من المسجلين بالمديرية، كما ساهمت المديرية بمبلغ 5 ملايين جنيه فى المنحة الاستثنائية التى قرر الرئيس السيسى لتلك الفئة.
تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضى مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال نوفمبر الماضى قامت المديرية بتجديد ترخيص عمل لـ 6 أجانب يعملون فى نطاق المحافظة.
وأشار إلى أن المديرية أجرت زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 376 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 40 محضرا وعمل ندوتين توعية.
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 89 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفر التفتيش عن تحرير محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 5 ندوات توعية فى نفس المجال، كما تم متابعة 87 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".
وأضاف أن المديرية تلقت 60 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 30 منها ودياً فى مواقع العمل من قبل مفتشى العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانونى تجاه 6 شكاوى، وتبقى 23 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
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