سعفان : تحصيل 1.3 مليون جنيه مصري مستحقات عامل مصري بالسعودية

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في صرف مستحقات المواطن المصري " مصطفى.م.م" وبلغت 325 ألفاً و 202 ريال سعودي، أي ما يوازي مليون و 349 ألفا و 588 جنيها تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة صرف مستحقات المواطن المذكور ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها .

وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أكد فيه أن المكتب قام بالتوجيه القانوني للمواطن المذكور ضد المجمع الطبي الذي يعمل به بالباحة ، ومساعده فى تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر له وصرف مستحقاته كاملة بشيك علي مصرف الراجحى وحصوله علي تأشيرة خروج نهائي من الكفيل .

وقدم المواطن الشكر للمكتب العمالى على مساعدته والتوجيه القانوني له ومتابعته ومساعدته فى الحصول على مستحقاته كاملة.