تدمير 21 عربة محملة بالأسلحة.. القوات الجوية تنجح في صد محاولة اختراق الحدود الغربية

نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود ، فى توجيه ضربة إستباقية لعناصر إرهابية ، وذلك من خلال رصد و إستهداف و تدمير ٢١ عربة دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها إختراق الحدود الغربية .

وذلك في إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى.

كما تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين .

وذلك في إطار إستكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الجماعات الإرهابية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

وقد أسفرت الجهود خلال المدة من الأول من سبتمبر وحتى الثامن من ديسمبر عن تحقيق النجاحات الآتية :

- على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى نجحت القوات الجوية فى إستهداف وتدمير 437 وكرًا وملجأً ومخزنا للمواد المتفجرة تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر ، نتج عنها مقتل 25 فرد تكفيرى شديدى الخطورة .

- إستهداف وتدمير ٦ سيارات دفع رباعى مفخخة تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.

- تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل عدد ١٥ فردا تكفيريا شديدى الخطورة .

- كما تم ضبط ٣ بنادق آلية و بندقية قناصة و٧ خزن نضارة ميدان و جهاز لاسلكى تستخدمه العناصر الإرهابية وعدد من الهواتف المحمولة وعدد من جوازات السفر .

- إكتشاف وتدمير ١٥٩ عبوة ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية فضلًا عن وإكتشاف وتدمير ٣٢ دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية .

- القبض على ١٢ فردا تكفيريا تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

كما واصلت القوات البحرية جهودها فى تأمين وحماية الحدود الساحلية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، وتأمين الأهداف الحيوية فى المياة الإقليمية المصرية فى البحرين الأحمر والمتوسط .

قوات حرس الحدود

وفى سياق متصل كثفت قوات حرس الحدود من إجراءاتها الأمنية على كافة الإتجاهات و المعابر الحدودية مما أسفر عن ضبط (149) الف قطعة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وضبط عدد (7) بندقية مختلفة الأعيرة و 160 خزنة أنواع مختلفة وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة.

كما تم القبض على (1448) فردا حاولوا التسلل كهجرة غير شرعية ، وضبط (39) عربة دفع رباعى أثناء محاولاتها إختراق الحدود ، وضبط وتدمير (5) أنفاق على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى .

بالإضافة إلى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء نتج عنها القضاء على (56) مزرعة بانجو بإجمالى (66) فدانا ، و(90) مزرعة لنبات الهيدرو المخدر بإجمالى (101) فدان .

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة (2) ضابط و (4) ضابط صف وجندى أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية .

هذا وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها للقضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم .

يأتي ذلك فى إطار إستكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة وإستمرارًا للنجاحات المتتالية.