رئيس مكافحة كورونا: البروتوكول الرابع المحدث لعلاج المصابين تتجاوز نتائجه 90 %

قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن البروتوكول الرابع المحدث لعلاج مصابي فيروس كورونا، يحقق نتائج شفاء تتجاوز 90% لدي المصابين.

وافاد "حسني"، في المؤتمر الخاص بالإعلان عن البروتوكول الرابع المحدث لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، بأن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا لا تزال فى مراحل البحث والدراسة، موضحا أنه مع ظهور أول لقاح سيتم التعاقد عليه فورا

وأشار إلى أن حجم فيروس كورونا صغير للغاية ويبلغ من 70 : 90 نانو، منوها إلى أن الدولة توفر كافة الإمكانات من مستلزمات وأدوية للمصابين، بالإضافة إلى جهود الاطقم الطبيه الجباره في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس اللجنة القومية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول الجديد اضاف تقسيم جديد للحالات المصابة بفيروس كورونا مع وضع الضوابط الخاصة بالعلاج في حالة العزل المنزلي بالاضافة للعزل في المستشفيات مع توفر مخزون استراتيجى كبير من الادوية الخاصة بعلاج كورونا في المستشفيات.

وأكد أن البروتوكول الجديد الخاص بالعلاج من أفضل البروتوكولات عالميا ويحقق نتائج مبهرة في العلاج مضيفا أن مصر أصبح لديها خبرة كبيرة في العلاج لحالات الكوفيد .

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إلى أن الوضع الوبائى لمصر تحت السيطرة متوقعا زيادة حالات الاصابة بكورونا في فصل الشتاء.

واكد علي أهمية الحرص علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والبعد عن الزحام.

وأفاد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ان وزارة الصحة قامت بتطوير بروتوكول علاج فيروس كورونا عده مرات حتي وصل الي النسخه الرابعة.

واكد حسني، انه تم الاستغناء عن أدوية والاعتماد علي اخري بالبروتوكول للوصول الي افضل النتائج، موضحا ان البروتوكول الرابع المحدث له فعاليه في مقاومة الفيروس واوصلنا الي افضل النتائج.