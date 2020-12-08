رئيس لجنة مكافحة كورونا: نتوقع زيادة الإصابات بالفيروس في الشتاء

قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا لا تزال فى مراحل البحث والدراسة، موضحا أنه مع ظهور أول لقاح واعتماده بشكل رسمي سيتم التعاقد عليه فورا.

واوضح الدكتور حسام حسنى، في المؤتمر الخاص بالإعلان عن البروتوكول ارابع المحدث لعلاج مصابي كورونا، أن حجم فيروس كرونا صغير للغاية ويبلغ من 70 : 90 نانو.

واضاف حسني، أن الدولة توفر كافة الإمكانات من مستلزمات وأدوية للمصابين، بالإضافة إلى جهود الاطقم الطبيه الجباره في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس اللجنة القومية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول الجديد اضاف تقسيم جديد للحالات المصابة بفيروس كورونا مع وضع الضوابط الخاصة بالعلاج في حالة العزل المنزلي بالاضافة للعزل في المستشفيات مع توفر مخزون استراتيجى كبير من الادوية الخاصة بعلاج كورونا في المستشفيات.

وأكد أن البرتوكول الجديد الخاص بالعلاج من أفضل البرتوكولات عالميا ويحقق نتائج مبهرة في العلاج مضيفا أن مصر أصبح لديها خبرة كبيرة في العلاج لحالات الكوفيد .

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إلى أن الوضع الوبائى لمصر تحت السيطرة متوقعا زيادة حالات الاصابة بكورونا في فصل الشتاء.

واكد علي أهمية الحرص علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والبعد عن الزحام.

وأفاد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ان وزارة الصحة قامت بتطوير بروتوكول علاج فيروس كورونا عده مرات حتي وصل الي النسخه الرابعة.

واكد حسني، انه تم الاستغناء عن أدوية والاعتماد علي اخري بالبرتوكول للوصول الي افضل النتائج، موضحا ان البرتوكول الرابع المحدث له فعاليه في مقاومة الفيروس واوصلناوالي افضل النتائج

عقدت فعاليات الوبينار، اليوم الثلاثاء بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، بحضور الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وأعضاء اللجنة العلمية لشرح البروتوكول المحدث لفيروس كورونا في نسخته الرابعة بحضور عدد من الأطباء وآخرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للرد على أسئلة الاطباء واستفساراتهم بشأن البروتوكول الجديد.