البيئة: حملات تفتيشية موسعة على منشآت تعمل بتدوير المخلفات

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة وأهمية جاهزية وزارة البيئة لمجابهة كل أشكال التلوث منعا لانتشار وباء كورونا قامت الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية وقسم شرطة بلبيس والرقابة على التموين التابعة لوزارة التموين بالشرقية بتنفيذ عدة حملات تفتيشية على المنشآت التى تعمل بمجالات تدوير المخلفات سواء كانت مخلفات صلبة أو خطرة بمحافظة الشرقية.

وقامت فرق التفتيش بإجراء تفتيش موسع على عدد من المنشآت، حيث تبين قيامهم بالعمل فى مجالات فرز المخلفات بمختلف أنواعها من مخلفات خطرة وصلبة وأخرى تعمل فى مجالات إنتاج وتعبئة المنظفات ومنتجات التعقيم والمطهرات والمبيدات الحشرية وغيرها من منتجات أخرى.

ووجهت بسرعة اتخاذ إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت التي تم رصد عدة مخالفات بها، كما تم غلق المنشآت المخالفة من خلال مباحث شرطة البيئة والمسطحات.