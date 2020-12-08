مدبولي مشيدا بزيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا: حملت رسائل مهمة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الحيوية.

وفى مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالزيارة المهمة التى يقوم بها حاليًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفرنسا، ودورها فى تعزيز ودفع آفاق التعاون بين البلدين، والاتحاد الاوروبى، إلى مجال أرحب، بناءً على العلاقات الوطيدة التى تربط بين الدولتين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن المؤتمر الصحفى المشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذى عقد أمس، شهد اطلاق الرئيس السيسي، عددا من الرسائل المهمة، خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، والأزمات التى تمر بها المنطقة، والجهود التى تبذلها الدولة المصرية لصنع مستقبل أفضل لأبنائها.

وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا من نتائج تتعلق ببحث الدخل والانفاق والاستهلاك خلال عام 2019 – 2020، موضحًا أن هذه النتائج أشارت إلى تحقيق انخفاض فى معدلات ونسبة الفقر فى مصر، وهو ما لم نشهده منذ 20 عامًا، مؤكدًا فى هذا الصدد أن هذه النتائج تأتى انعكاسًا لما تبذله الدولة من جهود فى عدد من الملفات، من بينها ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والتشغيل، وغير ذلك، مضيفًا أن هذه المؤشرات تعطينا الثقة فى أننا نسير على الطريق السليم، وهو ما يدفعنا نحو الاستمرار فى تنفيذ المزيد من برامج الحماية الاجتماعية، وكذا تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التى توفر الملايين من فرص العمل الجديدة للشباب.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على الدور المحورى لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019/2020، فى دعم متخذى القرار، حيث إنها تمثل نقطة ارتكاز يتم الاعتماد عليها في إعداد الخطط والبرامج الحكومية، وكذا المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة؛ وذلك تحقيقًا للعديد من الأهداف المرجوة.