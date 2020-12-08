عمال مصر ينظم مؤتمرا حول دور النقابات والمحامين والأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد.. غدًا

يشهد مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر صباح غدًا الأربعاء ،مؤتمرًا حول دور النقابات العمالية والمحامين والأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وذلك تنسيقًا بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد العام لمحامين الإدارات القانونية.
صرح بذلك اليوم الثلاثاء المهندس خالد الفقي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية.
المؤتمر يبدأ بجلسة إفتتاحية يتحدث فيها حسب "الدعوة" ،وزير القوى العاملة محمد سعفان ،وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وأبو بكر ضوة الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين ،وحسام سعيد مصطفى رئيس الاتحاد العام لمحامين الإدارات القانونية ،والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ،والمستشار محمد الفيصل مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية ،ومحمد إبراهيم يوسف الأمين العام للاتحاد العام لمحامين الإدارات القانونية ،وأحمد عبدالحليم هيبة رئيس الهيئة الاستشارية بالإتحاد العام للمحامين.
ويستمر المؤتمر بجلسة ثانية لمناقشة ورقة عمل حول دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ،ويدير الجلسة محمد إبراهيم يوسف الأمين العام للاتحاد العام لمحامين الإدارات القانونية، ويتحدث فيها اللواء طارق المهدي وزير الاعلام الأسبق ،واللواء محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية ،نائب مدير الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ،ورئيس مركز البحوث والدراسات الأكاديمية .
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